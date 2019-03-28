Как получить компенсацию за детские кружки – инструкция

Платите за кружки или детсад официально? Государство готово возместить часть расходов. Многим родителям процедура известна и понятна, потому что они уже получают скидку на высшее образование своих детей. И в прошлом году государство решило пойти дальше и помочь тем, кто получает белую зарплату и, например, водит детей официально в платные школы, детсады или на курсы. Сумма скидки, ориентировочно, составляет 18%.

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Правительственная программа Налоговая скидка на развитие ребенка. Получить скидку можно так же, как компенсацию за высшее образование. В налоговую нужно подать вот такой набор документов: справку о доходах одного из родителей, квитанцию ​​об оплате, а еще налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год. Копии паспорта и идентификационного кода и номер счета в банке. На него в течение 60 дней должны переводить в среднем 18% расходов.

Некоторые заведения просят платить так называемые благотворительные взносы, кто не имеет лицензии, или имеет в учредителях иностранцев. Тогда скидки родители не получат. Правда, в этом году за различными образовательными компенсациями обратились более 22 тыс. человек.

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