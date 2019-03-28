Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Как получить компенсацию за детские кружки – инструкция

Платите за кружки или детсад официально? Государство готово возместить часть расходов. Многим родителям процедура известна и понятна, потому что они уже получают скидку на высшее образование своих детей. И в прошлом году государство решило пойти дальше и помочь тем, кто получает белую зарплату и, например, водит детей официально в платные школы, детсады или на курсы. Сумма скидки, ориентировочно, составляет 18%.

Смотрите: Песенный конкурс Соловейко України: победители и выступления детей

Правительственная программа Налоговая скидка на развитие ребенка. Получить скидку можно так же, как компенсацию за высшее образование. В налоговую нужно подать вот такой набор документов: справку о доходах одного из родителей, квитанцию ​​об оплате, а еще налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год. Копии паспорта и идентификационного кода и номер счета в банке. На него в течение 60 дней должны переводить в среднем 18% расходов.

Некоторые заведения просят платить так называемые благотворительные взносы, кто не имеет лицензии, или имеет в учредителях иностранцев. Тогда скидки родители не получат. Правда, в этом году за различными образовательными компенсациями обратились более 22 тыс. человек.

К слову, весенние каникулы в Украине: куда пойти с ребенком и цены кружков.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рост цен или экономики: что будет, если напечатать много денег
Работа ночью увеличивает риск выкидыша
Песенный конкурс Соловейко України: победители и выступления детей
Весенние каникулы в Украине: куда пойти с ребенком и цены кружков
Игра, в финале которой обещают кайф: украинские школьники погибают от наркотиков
Детские вещи на память: как в Чехии помогают сиротам вспоминать свое прошлое
Мертвые телячьи души: схемы хищения государственных денег
Круглосуточная няня и штатный психолог: как заботятся о сиротах в Чехии

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка