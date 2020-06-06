Как оживает ресторанный бизнес в Украине: инспекция в Днепре, Одессе и Черкассах

Ослабление карантина в Украине с 5 июня коснулось работы ресторанов и бассейнов. Большинство украинских областей возвращаются к нормальной жизни. Ограничения действуют пока в семи областях: Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой, Луганской и в столице. Они пока не отвечают эпидемическим критериям для такого ослабления карантина.

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Кафе в Днепре

В известном арт-кафе Днепра людей немного, и некоторые уже даже бронируют столики заранее. Здесь строго соблюдают правила. Людей размещают достаточно далеко друг от друга. На каждом втором столе табличка — стол зарезервирован. Нет и привычных меню — дают одноразовые. Или в кафе есть QR-код, по которому люди могут ознакомиться с меню и заказать бесконтактные напитки или какие-либо блюда. Всего за месяц карантина заведения потеряли в среднем от 100 тыс. грн. Но цены пока не планируют поднимать.

Кафе Одессы

Одесса выглядит, как и до карантина. Люди устали от двухмесячной изоляции и, несмотря на погоду, побежали в кафе. Сидят преимущественно на летних террасах. Места внутри предлагают, когда не остается столиков под открытым небом. Обслуживают людей в масках и перчатках.

Кафе Черкасс

Черкасские рестораны к открытию готовились давно, но пока в залах людей не густо. Посетителей встречают на входе официанты в масках и перчатках, с антисептиками. Чтобы правильно вести себя, они посещали специальные лекции. Здесь предлагают два вида меню: электронное и обычное. Второе обрабатывают после каждого посетителя. Каждый час столы и все поверхности дезинфицируют.

В Киеве не позволили пока открывать залы ресторанов и кафе и бассейны. Так как по состоянию на 6 июня в Киеве 83 новых случаев коронавируса. Умерло два человека, всего за период пандемии 75 летальных случаев.

Но все же и в столице готовятся принимать гостей, понимая, карантин — не навсегда.

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