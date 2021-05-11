Как пандемия повлияла на качество образования и снизят ли для абитуриентов пороговый балл

Вскоре украинские выпускники завершают учебный год, на сколько дистанционная форма обучения отразится на качестве полученных знаний пока неизвестно, но исследования в Нидерландах показало, что 20% знаний дети недополучили.

По словам заместителя министра образования Инны Совсун, в этом году увеличится разрыв между самыми низкими и самыми высокими баллами по ВНО.

По мнению Совсун, большие баллы будут у детей из состоятельных семей и крупных городов, которые могли посещать репетиторов, а самые низкие — у учеников из населенных пунктов, в которых нет интернета и возможности учиться дополнительно.

Именно поэтому, в монобольшинстве выдвинули идею — снизить пороговый балл для поступающих, чтобы облегчить детям поступление.

Но Минобразования и эксперты заявляют, что это совершенно недопустимо.

В то же время в Минобразования признают, что государство не смогло обеспечить всем равный доступ к знаниям, но снижать пороговый балл — это медвежья услуга для детей, так как это приведет к некомпетентным будущим специалистам.

Да и вообще такие действия не нужны, потому что результаты ВНО — это не абсолютный показатель, а относительный. И пороговый балл ежегодно устанавливают новый, в зависимости от общего результата.

— Эксперты осознают продолжительность дистанционного образования, все эти люди, эксперты в области образования, которые понимают, как учились дети в этом году. То есть если они видят, что определенный балл является слишком высоким, он устанавливаться не будет, — отмечает заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Науменко.

Зато на продолжительность обучения в столичных школах пандемия не повлияла. По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевский, дети закончат учебный год как обычно — в мае.

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