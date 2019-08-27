Как перенести долгий перелет: советы от МАУ

Отпуск в Таиланде – мечта. Кокосы, манго, экзотика и море впечатлений, а точнее океан. К тому же сейчас – не мечта, а реальность. В этом году украинцам не нужны визы в Таиланд. Покупай прямой билет и вперед.

Но тот перелет и как раз пугает. Как выдержать 10 часов в небе? Чем занять детей? Сколько надо брать еды и воды? Как посадить всех вместе? Современные авиакомпании давно решили эти проблемы за вас. А теперь по порядку.

Как всех посадить вместе?

Сначала покупаем билеты, а потом, в зависимости от правил авиакомпании, за определенное время до вылета регистрируемся на рейс, то есть чекинимся. Обычно, авиакомпании позволяют заранее выбрать места. Это можно сделать с любого места, хоть с дивана: на компьютере или на смартфоне или другом удобном устройстве. За эту дополнительную опцию может понадобиться доплата.

Сколько надо брать еды и воды?

Помните: на борт самолета нельзя проносить жидкость больше разрешенного объема – это касается и напитков. А в некоторые страны нельзя брать с собой определенные продукты. Но не переживайте, от жажды и голода вам не дадут умереть сотрудники авиакомпании. Например, компания МАУ разделяет мнение, что во время длительных полетов следует постоянно разносить воду, кормить обедами. Если же вам нужно особое питание – или возьмите с собой, или, если ваша авиакомпания имеет такую ​​опцию, поставьте соответствующую отметку при покупке билетов онлайн. Как правило, особое питание оплачивается дополнительно.

Чем занять детей?

Стоять на ушах весь перелет ребенок не будет. И не обязательно загружать в чемоданы все домашние игрушки и книги. Мультики, фильмы, игры – все это, как правило, есть в самолете. А веселее всего может быть, например, смотреть в режиме реального времени над какой страной пролетаете и сколько еще осталось часов в небе.

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Дальние страны стали ближе. Прямые авиарейсы, комфортные условия перелета… А во время зон турбулентности – главное сохранять спокойствие и слушать рекомендации профессиональных бортпроводников.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как самолет с пассажирами превысил скорость звука во время перелета в Лондон.

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