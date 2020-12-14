Как перепланировать и обустроить рабочее место дома на время карантина
Во время карантина все больше людей работают из дома, поэтому сейчас перепланировка и обустройство рабочего места — один из самых популярных запросов к дизайнерам интерьеров.
Основательница ресурса по поиску архитекторов и дизайнеров Ольга Тадай-Романчикова в начале лета заметила, что структура заказов резко изменилась. Если раньше больше интересовались готовыми интерьерами, то сейчас — перепланировкой.
По ее словам, больше всего запросов на обустройство рабочего места, поскольку работать на диване не удобно.
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Однако офисы тоже меняются. Если раньше их проектировали на 100 человек, то сейчас — на 60-70.
Никто не знает, сколько продлится пандемия, но дизайнеры говорят, что она надолго изменила представления людей о том, каким должен быть и дом, и работа.
В начале ноября 2020 Рада приняла закон, который регулирует дистанционную работу.
Согласно документу, работники в Украине смогут совмещать работу в офисе с дистанционной работой. Также разрешается вводить гибкий график.