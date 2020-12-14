Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Как перепланировать и обустроить рабочее место дома на время карантина

Во время карантина все больше людей работают из дома, поэтому сейчас перепланировка и обустройство рабочего места — один из самых популярных запросов к дизайнерам интерьеров.

Основательница ресурса по поиску архитекторов и дизайнеров Ольга Тадай-Романчикова в начале лета заметила, что структура заказов резко изменилась. Если раньше больше интересовались готовыми интерьерами, то сейчас — перепланировкой.

По ее словам, больше всего запросов на обустройство рабочего места, поскольку работать на диване не удобно.

ЧитайтеРабота или безопасность: что делать, если вас увольняют во время карантина

Однако офисы тоже меняются. Если раньше их проектировали на 100 человек, то сейчас — на 60-70.

Никто не знает, сколько продлится пандемия, но дизайнеры говорят, что она надолго изменила представления людей о том, каким должен быть и дом, и работа.

В начале ноября 2020 Рада приняла закон, который регулирует дистанционную работу.

Согласно документу, работники в Украине смогут совмещать работу в офисе с дистанционной работой. Также разрешается вводить гибкий график.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Буковелю можно, а нам — нет: в Житомире ФЛП выступили за честный карантин
Буковелю можно, а нам — нет: в Житомире ФЛП выступили за честный карантин
CureVac объявила о третьей фазе испытаний вакцины против Covid-19
CureVac объявила о третьей фазе испытаний вакцины против Covid-19
Коронавирусом болеют 21 народный депутат и 55 работников аппарата Рады
Коронавирусом болеют 21 народный депутат и 55 работников аппарата Рады
Выдуманная болезнь: нардеп Камельчук не верит в Covid-19 и эффективность вакцин
Выдуманная болезнь: нардеп Камельчук не верит в Covid-19 и эффективность вакцин
Выплата 8 тыс. грн за карантин: портал Дія начал принимать заявки
Выплата 8 тыс. грн за карантин: портал Дія начал принимать заявки
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась — Степанов
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась — Степанов
605 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве
605 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве
Проблемы с гемодиализом из-за Covid-19: на Хмельнитчине критическая ситуация в больницах
Проблемы с гемодиализом из-за Covid-19: на Хмельнитчине критическая ситуация в больницах
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка