Как подготовить организм к возможному поражению Covid-19 — советы врачей

Даже в случае инфицирования коронавирусом течение болезни будет зависеть от прочности иммунитета. Поэтому его следует подготовить к возможной встрече с Covid-19, советуют врачи.

Для этого сначала надо сдать анализы, которые покажут, сколько в организме того или иного витамина, и только тогда пополнять запасы, убеждает иммунолог Инна Бережная.

По ее словам, витамины лучше получать из продуктов, готовить – на пару или запекать, а от жареного желательно отказаться.

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В рацион она советует включить цельнозерновые каши — там больше всего необходимых витаминов.

Советами поделились также диетолог Светлана Фус, семейный врач Юрий Зинчук и вирусолог Алла Мироненко.

В Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что в Украине до конца 2020 года количество смертей от коронавируса может достичь 20 тыс., а количество новых выявленных случаев за сутки составит 10-11 тыс. Поэтому пришло время подумать о своем иммунитете.

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