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Как плазма крови переболевших на коронавирус людей помогает в борьбе с Covid-19

Плазма крови человека, который переболел коронавирусом, помогает в лечении тяжелобольных на Covid-19. Процедуру уже применяют в мире, в частности в Китае и Франции. Плазма содержит антитела против вируса, а процедуру называют пассивным иммунитетом.

Украинские ученые уже разработали тесты, которые с высокой точностью обнаруживают, есть ли у плазме необходимые антитела. Медики просят правительство отменить налог на добавленную стоимость для этих тестов, чтобы удешевить их распространение. А украинцы, которые выздоровели, уже готовы сдавать плазму крови. Подробнее в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, в ВСУ зарегистрировано уже 35 случаев заболевания Covid-19, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.

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