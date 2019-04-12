Как подать электронную петицию и насколько они действенны

Хотите, чтобы власть вас услышала – создайте электронную петицию, соберите необходимое количество голосов, и чиновники будут обязаны ваш запрос, по крайней мере, рассмотреть. В Украине институт интернет-петиций появился относительно недавно – в 2015 году, сначала на сайте президента. Позже – на портале Верховной Рады, Кабмина и местных советов.

В Киевсовете за неполных четыре года приняли более 5 тыс. петиций. И только чуть больше полусотни из них – а это один процент, набрали нужное количество голосов. Именно на местном уровне, электронные обращения – самые эффективные. Больше всего людей беспокоят проблемы будничные: благоустройство, транспорт и окружающая среда.

ГРФ проходной барьер каждый город определяет самостоятельно, в зависимости от численности населения. Для Киева – это 10 тыс. А чтобы достучаться до президента, Кабмина или Верховной Рады, надо собрать 25 тыс. подписей за три месяца.

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Столько с рекордной скоростью набрала петиция о разрешении на свободное владение огнестрельным оружием. Она первой ушла в высокие кабинеты и застряла.

Чиновник не обязан петицию выполнять, а должен ее только рассмотреть.

Чтобы подписи не распылялись, убедитесь, что такую ​​петицию уже кто-то не зарегистрировал. Как вот, например – о дебатах.

К слову, киевляне требуют достроить выход из метро Выставочный центр – новая петиция.

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