Как похоронили Роттердам+ и отменят ли повышение пенсий – эксклюзивное интервью Гройсмана

На этой неделе в Украине начинаются выплаты повышенных пенсий. Сколько людей их получат? И чем обусловлено нынешнее решение правительства? В студии Фактів тижня Владимир Гройсман.

Далее прямая речь:

– Почему именно накануне выборов произошло повышение пенсий, да и не станет вдруг так, что их отменят после голосования?

– Ни в коем случае ничего не будут отменять. Я много встречаюсь с людьми и один из важных вопросов, которые задают пенсионеры – У меня много стажа, но зарплата была маленькая. Библиотекарь, человек, который работает в колхозе у них маленькие зарплаты и соответственно и пенсии маленькие. Я год назад пообещал о том, что в 2019 году эту проблему решим. Поэтому в июле месяце это решение является постоянно действующим, это системный шаг.

– На этой неделе стало известно о еще одном резонансное решение Кабмина. Вы снизили цены на горячую воду и отопление. Сколько теперь должны платить украинцы?

– В мае я дожал Нафтогаз, чтобы они начали уменьшать цену на газ. Я пригласил Павла Петренко и сказал ему, давай разберемся, в чем проблема. Мы начали погружаться в проблематику и увидели, что есть города, в которых есть стоимость Гкал 2000 гривен, а есть в городах – 1300.

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– Это все неэффективность. Это лишние затраты, которые вкладывают в тариф, а потом люди платят. Мы приняли решение, что тариф не может быть больше, чем 1400 гривен – это экономически обоснованная позиция. Это будет экономия 20% -40%. Мы назвали это честная платежка. Мы заставим коммунальных баронов привести тарифы в соответствие и уменьшить их для людей.

– На формирование тарифа на отопление сильно влияет газ. Цена газа подрастет осенью? Это повлияет на тарифы?

– Цена газа для всей Украины равная. Поэтому, где есть 1300 гривен, то я не понимаю, почему где-то есть 2000 гривен. Сейчас Нафтогаз закачивает газ по действующим ценам. Эти цены есть в нижней точке и поэтому они не могут быть повышены. Потому что запас до начала отопительного сезона должен быть сформирован 20 миллиардов кубометров. Это нам хватит для полного прохождения следующего отопительного сезона.

– На этой неделе вы завили, что похоронили формулу Роттердам +. Каким образом?

– Закон, который был принят украинским парламентом о электроэнергии с его введения с 1 июля, как раз и является термином прекращения формулы Роттердам +.

К слову, кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат – по этой теме Фактам ICTV дал эксклюзивное интервью председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

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