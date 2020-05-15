Как Польша выходит из карантина и поощряет внутренний туризм

Несмотря на снятие карантина в мире, туристическая отрасль стран еще долго будет чувствовать давление пандемии. Чтобы в это время поддержать отрасль стоит популяризировать внутренний туризм, как это сделали в Польше. Там начали программу Стань туристом в своем городе.

Культура без риска — основной принцип. Сначала открылись сады и дворы исторических памятников, таких как Королевский замок на Вавеле, а затем музее, у которых большие помещения.

Горсоветы ищут, где можно открыть автокинотеатры.

Еще одна отрасль, которая нуждается в поддержке — это туризм. Вскоре откроются кафе и рестораны. Но туристы из-за рубежа пока не приедут. Именно поэтому Краковское бюро фестивалей начало социальную акцию Стань туристом в своем городе.

Правительство хочет поддерживать польскую туристическую отрасль с помощью специальной программы 1000+ на каникулы. Планируется выпустить так называемые боны туристические на сумму тысячу злотых. Их получат не все, а только те, кто имеет зарплату меньше, чем 5200 злотых. В общем бюджету страны это будет стоить 7 млрд злотых, и должно существенно поддержать местный туризм.

Ранее Факты ICTV писали, как коронавирус повлиял на туризм и чего ждать после открытия границ.