Как избавить Киев от пробок: принцип работы зарубежной системы Road Zipper

По статистике, Киев обошел Нью-Йорк и Бангкок по количеству пробок. Эксперты утверждают, что решить эту проблему помогут мосты. Потому что в часы пик все пять столичных переправ стоят намертво! Новая система Road Zipper поможет освободить Киев от пробок. О принципе работы уникальной системы узнавали Факти ICTV.

Ежегодно, около 10 дней, или 250 часов столичные водители проводят в пробках. Месяц назад мэрия Киева презентовала новую транспортную концепцию города. Обещали бороться с нелегальными парковками и развивать общественный транспорт. Также некоторые улицы будут доступны только для пешеходов — почувствовать изменения можно уже на Бессарабском проезде. Правда, пробок в центре не стало меньше.

Но у экспертов есть другое мнение — перекрытие центральных улиц от пробок Киев не спасет. Надо изменять инфраструктуру. И начинать следует с самой большой проблемы — мостов через Днепр. В час пик все 5 переправ стоят намертво. Их возводили еще полвека назад и трафик тогда был совсем другой.

– Мы понимаем, что в Киеве не хватает мостов с правого на левый берег – они каждое утро и вечер стоят намертво. Чтобы решить проблему, необходимо создать адекватный генплан, — заявляет транспортный эксперт Алексей Павловский.

Но в мире давно уже придумали, как избежать пробок на мостах. В 70-х в штатах изобрели систему Road Zipper. В настоящее время она работает в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и странах Европы.

— Принцип работы такой: специальная машина поднимает блоки и переставляет на одну или две полосы. Таким образом, она увеличивает пропускную способность потоков машин, — рассказывает коммерческий директор ООО Уніпром Александр Воляник.

Как показала практика, цивилизованно пользоваться привычной реверсной полосой у нас не умеют и часто случаются аварии.

— В первую очередь – это безопасность. На реверсных полосах очень часто происходят лобовые столкновения со смертельным исходом. При небольших инвестициях можно быстро и эффективно регулировать транспортные потоки, — добавляет Александр.

Заокеанская система Road Zipper еще три года назад должна появиться на мосту Патона. Планировалось, что машина утром и вечером через час будет перемещать 3 км бетонных блоков. В результате водители имели бы еще одну дополнительную полосу для передвижения.

Но пока идея только на бумаге. Хотя эксперты убеждены, это новшество может сработать, вдвое уменьшить пробки на мостах и ​​разгрузить часть города. Правда, стоимость одной системы – 8,5 млн гривен. Строительство нового моста, а нам их нужно минимум два, выльется в десятки миллиардов гривен. Однако почему столичные власти отказались устанавливать подобную систему в Киеве, и почему не перенимают мировой опыт — неизвестно.

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