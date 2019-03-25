Как скажется Brexit на товарообороте Великобритании с ЕС

Именно неопределенность – больше всего пугает британцев. Как жить вне Европейского союза? Их уверяют, что все будет хорошо – но вопросов больше, чем ответов. Вот, например, заказ товаров из ЕС. Ранее с этим никаких проблем. После Brexit, между покупателем и продавцом появится таможенная граница – декларации, документы, очереди, задержки.

Роттердам – ​​протянувшийся на 40 км – крупнейший в Европе морской порт. Каждый день отсюда на паромах через Ла-Манш отправляются три тысячи грузовиков с товарами. Колоссальные объемы перевозок. Малейший сбой может обернуться миллионными потерями.

Накануне Brexit перевозки выросли до максимума мощностей. Операторы едва успевают отправить товар, как на опустевшее место прибывает новый. Но что будет со складами? Менеджер компании рассказывает – больше всего его бизнесу мешает неопределенность.

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Выход Великобритании из ЕС означает – между складами появится граница. А значит – документы, формальности, проверки и задержки. Объяснять, как работать в новых условиях, администрация порта начала еще в прошлом году.

В связке с портом – государственные органы. Например, местной таможенной службе пришлось дополнительно нанять и обучить полтысячи новых сотрудников. И вакансии еще открыты.

На таможне готовятся, что после Brexit ежегодно им придется обслуживать на 10 тыс. судов больше. Все, конечно, проверять не будут, только выборочно. Но проблем все равно не избежать. Например, 35 тыс. голландских компаний, которые отправляют товары через этот порт, никогда не имели дело с таможенными декларациями. Поэтому для перевозчиков, кто застрянет на границе – вокруг порта срочно строят масштабные автостоянки. В порту подсчитали – каждый день на них будут застревать от 300 до 400 грузовиков.

К слову, формула Роттердам+ сняла вопросы о коррупции – экономист.

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