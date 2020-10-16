Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Как работает первая в Украине дистанционная школа и почему нравится детям

Обучение онлайн еще до карантина практиковали 182 школы. Оптима — первая полностью дистанционная школа в Украине, которая получила лицензию.

Если после осенних каникул обычные школы переведут в дистанционный или смешанный формат обучения, опыт этого заведения может быть полезным для них.

В Оптиме дети учатся за обычной школьной программой, имеют контрольные и каникулы, а после окончания получают аттестат.

Весь материал полностью адаптирован под онлайн. Учителя разрабатывают уроки в форме видео, или в текстовом варианте.

Читайте: Дистанционное обучение может начаться раньше: Кличко о работе школ и каникулах в Киеве

Младшим школьникам видеоуроки нравятся больше, чем учебники.

Уроки занимают только два-три часа в день, поэтому у них есть больше свободного времени.

Комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала школам установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а в дальнейшем перейти на дистанционную или смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом ПТУ и вузам рекомендовано с 15 октября по 15 ноября перейти на на дистанционную форму обучения.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Министр Чернышев заболел коронавирусом
Министр Чернышев заболел коронавирусом
У Николая Тищенко положительный тест на коронавирус
У Николая Тищенко положительный тест на коронавирус
В Европе смертность от коронавируса возрастет в пять раз — ВОЗ
В Европе смертность от коронавируса возрастет в пять раз — ВОЗ
Необходимости пока нет: Степанов о госпиталях для больных Covid-19
Необходимости пока нет: Степанов о госпиталях для больных Covid-19
Ученые определили, какая группа крови имеет меньший риск заражения коронавирусом
Ученые определили, какая группа крови имеет меньший риск заражения коронавирусом
455 за сутки: в Киеве увеличилось количество новых больных Covid-19 (Обновляется)
455 за сутки: в Киеве увеличилось количество новых больных Covid-19 (Обновляется)
5 992 за сутки — в Украине новый антирекорд коронавируса
5 992 за сутки — в Украине новый антирекорд коронавируса
Для тестирования вакцины от Covid-19 привлекут более 4 тыс. украинцев
Для тестирования вакцины от Covid-19 привлекут более 4 тыс. украинцев

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка