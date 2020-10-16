Как работает первая в Украине дистанционная школа и почему нравится детям

Обучение онлайн еще до карантина практиковали 182 школы. Оптима — первая полностью дистанционная школа в Украине, которая получила лицензию.

Если после осенних каникул обычные школы переведут в дистанционный или смешанный формат обучения, опыт этого заведения может быть полезным для них.

В Оптиме дети учатся за обычной школьной программой, имеют контрольные и каникулы, а после окончания получают аттестат.

Весь материал полностью адаптирован под онлайн. Учителя разрабатывают уроки в форме видео, или в текстовом варианте.

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Младшим школьникам видеоуроки нравятся больше, чем учебники.

Уроки занимают только два-три часа в день, поэтому у них есть больше свободного времени.

Комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала школам установить осенние каникулы с 15 по 30 октября, а в дальнейшем перейти на дистанционную или смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом ПТУ и вузам рекомендовано с 15 октября по 15 ноября перейти на на дистанционную форму обучения.

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