Как работают бебибоксы в Чехии

Ребенок должен воспитываться в семье, даже если он не имеет родителей. Факты вместе с коллегами из Радио Свобода запускают цикл материалов о социальной защите детей в Чехии. В течение недели мы расскажем, каким образом чехи защищают права детей, оказавшихся в затруднительном положении и как выглядят местные детские дома. Первый материал посвящен социальному проекту Бейбибокс – сетей специальных ящиков, где можно анонимно оставить нежелательного ребенка.

Бейбибокс – это обычная железная шкатулка только с одним предложением – “нажмите зеленую кнопку, двери автоматически откроются, у вас есть 15 секунд, чтобы положить ребенка”.

Информация на трех языках – чешском, английском и русском.

После этого дежурная сестра бежит проверять бейбибокс. Чтобы ребенок чувствовал себя хорошо, ящик оборудуется вентиляцией и обогревается зимой. Также есть датчик веса. Как только он срабатывает – содержание бейбибокса фотографируется специальной камерой. Фото с ним поступает на электронную почту дежурных врачей вместе с смс-сообщением.

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После того, как ребенка забирают из ящика, в медицинской комнате медперсонал проводит первый обзор.

Процесс вполне анонимный. У бейбибокса нет камеры наблюдения, которая могла бы зафиксировать мать на видео. В объектив камеры попадают только ее руки, когда она кладет ребенка в ящик.

Первый бейбибокс открыли в 2005 году, социальный проект в жизнь воплотил издатель и писатель Людвиг Гесс. Таким образом, писатель хотел спасти жизни тех младенцев, чьи мамы стеснялись писать официальный отказ в роддоме и оставляли новорожденных в разных местах.

За все время существования проекта в ящиках были найдены 178 детей.

К слову, 21-летняя сирота с младенцем жила в лачуге в лесу рядом с бездомными.

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