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Как работают фермеры в Нидерландах: правила и неожиданные вещи, за которые платят

Мало кто знает, но такая небольшая страна как Нидерланды являются пятым в Евросоюзе поставщиком молочных продуктов. И чем больше коров, тем больше навоза, количество которого здесь строго регулируется.

Если на ферме много поголовья, владельцы вынуждены платить за то, чтобы его перевозили на другие хозяйства. Все потому, что избыток навоза может навредить окружающей среде.

В Нидерландах разрешено две коровы на гектар земли ради сохранения природного баланса. Если коров больше дозволенного, тогда избыток навоза следует убрать с фермы и это не бесплатно.

Причина всему — азот и фосфор, содержащий навоз. С одной стороны, это удобрение для почвы, однако некоторые формы азота опасные для природы.

В мае прошлого года Высший суд Нидерландов постановил, что страна не выполняет нормы ЕС по защите окружающей среды от выбросов азота. По данным Национального института общественного здоровья и окружающей среды, на сельское хозяйство приходится 46% таких выбросов.

Факты ICTV ранее писали о том, как выбрать садовый инвентарь.

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