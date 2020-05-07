Как работают предприятия Укроборонпрома и что будет после реорганизации

За время независимости Укроборонпром остается самым закрытым концерном в стране. Любые контракты на производство или поставки оружия — это сплошная тайна. Но из-за качества продукции и коррупционных скандалов, силовики ежегодно открывают против руководителей концерна десятки уголовных дел.

Под своим крылом Укроборонпром имеет более 150 предприятий, большинство которых за десять лет функционирования концерна стали не конкурентоспособными. Например, коридоры завода Буревестник уже давно пусты, а станки предприятия в последний раз включали осенью 2015 года. Бывшие работники даже успели поставить новогоднюю елку, но отпраздновать 2016 год так и не удалось. Из-за миллионных долгов предприятия, многотысячный коллектив уволили. Теперь здесь только охранники и руководство. Подробнее в сюжете Олега Корниенко.

Напомним, 5 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из участников схем экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в оборонной сфере.

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