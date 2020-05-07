Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Как работают предприятия Укроборонпрома и что будет после реорганизации

За время независимости Укроборонпром остается самым закрытым концерном в стране. Любые контракты на производство или поставки оружия — это сплошная тайна. Но из-за качества продукции и коррупционных скандалов, силовики ежегодно открывают против руководителей концерна десятки уголовных дел.

Под своим крылом Укроборонпром имеет более 150 предприятий, большинство которых за десять лет функционирования концерна стали не конкурентоспособными. Например, коридоры завода Буревестник уже давно пусты, а станки предприятия в последний раз включали осенью 2015 года. Бывшие работники даже успели поставить новогоднюю елку, но отпраздновать 2016 год так и не удалось. Из-за миллионных долгов предприятия, многотысячный коллектив уволили. Теперь здесь только охранники и руководство. Подробнее в сюжете Олега Корниенко.

Напомним, 5 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из участников схем экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в оборонной сфере.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дело Гладковского: фигуранту схем избрали меру пресечения
Дело Гладковского: фигуранту схем избрали меру пресечения
ВСУ досрочно получили 16 ракет Вильха
ВСУ досрочно получили 16 ракет Вильха
В Китай за медоборудованием: самолет Мрия отправился в первый рейс после модернизации
В Китай за медоборудованием: самолет Мрия отправился в первый рейс после модернизации
В Киеве от коронавируса умер сотрудник Укроборонпрома
В Киеве от коронавируса умер сотрудник Укроборонпрома
СБУ остановила поставки старых авиазапчастей Укроборонпрома
СБУ остановила поставки старых авиазапчастей Укроборонпрома
ВСУ получили модернизированные танки Т-64 и Т-80 — характеристики
ВСУ получили модернизированные танки Т-64 и Т-80 — характеристики
Предприятие Укроборонпрома запустило производство медицинских масок
Предприятие Укроборонпрома запустило производство медицинских масок
Чиновники Укроборонпрома закупили некачественные запчасти по завышенным ценам — СБУ
Чиновники Укроборонпрома закупили некачественные запчасти по завышенным ценам — СБУ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка