Как правильно выбрать коньяк – советы экспертов

Статистика продаж за первые девять месяцев этого года свидетельствует, что среди крепких напитков наиболее динамично растущими есть грузинские коньяки.

– Для того чтобы правильно выбрать напиток произведённый в Грузии необходимо ориентироваться на следующие факторы: местом производства и местом розлива должна быть Грузия. Второе, это состав. В составе должно быть три вещи: спирты коньячные, вода подготовленная и колер, – отмечает Юрий Наумчук, генеральный директор компании-импортера.

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Специалисты торговой марки Асканели отмечают, что одной из важных составляющих является, также и выдержка в дубовых бочках.

– Грузинская бочка дает как раз тот дух, который показателен для грузинского народа. Это теплота, сладость, изюмные, ванильные тона, – говорит шеф сомелье сети киевских ресторанов Кахабер Дгебуадзе.

Поэтому представители компании Асканели советуют прислушиваться к советам экспертов и желают всем веселых праздников и хорошего настроения за новогодним столом.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине “откажутся” от шампанского и коньяка.

Опубликовано Декабрь, 19 в 11:37



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