Как правильно выбрать новогоднюю елку и не попасть на крючок мошенников

Искусственная или живая? Украинцы уже в предвкушении Нового года. До сих пор не представляют рождественских праздников без главного атрибута – новогоднего деревца. Натуральная елка красиво выглядит, предоставляет помещению особую атмосферу, праздничности и невероятно пахнет.

Среди минусов – срубить дерево легче, чем вырастить. Потому что вечнозеленое деревце высотой с метр растет шесть лет.

Читайте: Живая или искусственная? Где и за сколько купить елку на Новый год 2019

В одесских лесхозах подготовка к новогодним праздникам началась в начале декабря. В Одессу завезут три тысячи сертифицированных елок. Их выращивают на специальных новогодних плантациях. На каждом стволе должен быть чип, с помощью которого можно узнать о происхождении новогоднего деревца. Цена за новогоднюю елку стартует от 150 грн. за полтора метра, и 200 грн. – за двухметровую.

До Нового года только в Прикарпатье срубят 25 тыс. елок и 85 тыс. новогодних веток. В пределах Украины это сотни тысяч вечнозеленых деревьев. Чтобы не поддерживать браконьеров, не стоит экономить и покупать новогодние елки у сомнительных продавцов, предостерегают лесники. Потому что именно покупатель платить штраф, если на хвойном дереве не будет ни штампа лесничества, ни специального чипа.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как правильно выбрать новогодние атрибуты.

Опубликовано Декабрь, 11 в 22:31



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.