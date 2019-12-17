Как правильно выбрать елку и распознать незаконные точки продажи

Ежегодно к рождественским праздникам в Украине легально срубают полмиллиона елок и сосен. Всего выращивают для вырубки более 15 млн новогодних деревьев.

На срубленную елку сразу же прикрепляют специальную бирку и заносят в реестр. Узнать легальность и происхождение дерева можно через специальное приложение.

В столицу деревья везут на специальных фурах. Но кроме украинских деревьев, на столичных рынках можно увидеть экзотику из Дании и Германии. Найти на рынке можно даже краснокнижную голубую ель.

Читайте: В Киеве открываются елочные базары: цены и где дешевле

Как только видите елки на базаре без бирок – немедленно вызывайте полицию. Такая продажа незаконна и проверить происхождение дерева, например его радиационный фон, невозможно.

За прошлый год полиция зарегистрировала 700 нарушений на 1000 деревьев, нарушители заплатили 250 тыс. грн. штрафа. Покупая живую елку неизвестного происхождения, вы не только вредите природе и поддерживаете браконьеров, но и можете подвергнуться опасности, например, получить новогоднее дерево из Чернобыля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выбрать игрушки для елок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.