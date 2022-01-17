Как правильно нырять в прорубь на Крещение: советы от спасателей

Уже 19 января украинцы будут отмечать Крещение — многие даже пойдут погружаться в прорубь. Правда, эта традиция достаточно опасна – делать это нужно соблюдая определенные правила. Спасатели напомнили, как правильно нужно купаться на Крещение.

Для начала, следует заранее закалять организм, не употреблять алкоголь перед купанием и разогревать тело зарядкой.

Черкащанка Диана погружается на Крещение лет десять. Взяла пример с коллеги по работе и решила испытать свой организм и силу воли. Говорит, полученные ощущения того стоят. После ледяной купели женщина ни разу не заболела.

– Холодно. Легче, когда резко перепад воды. А когда долго идешь к купели, замерзнут ноги и обдует ветром. Когда впервые попробовала – это уникальное ощущение. Организм ощущается горячим, а настроение приподнятое. Для меня это уже небольшая ежегодная традиция – рассказывает Диана Вивчарык.

Однако важно к ледяной купели относиться взвешенно, говорят врачи. Чтобы минимизировать возможные стрессы для организма, советуют хотя бы за месяц начать закаливание. Например – понемногу обливаться холодной водой, а также много ходить и спать с открытой форточкой. Перед самым погружением следует произвести зарядку и разогреть тело.

— Нужно сделать махи руками для разогрева плечевых суставов, а также присесть с десяток раз. Это делается для увеличения кровообращения и поднятия температуры тела, — делится советами начальник отделения поисковых водолазно-спасательных работ Ростислав Подгорный.

Важно также не погружаться под хмельком, выбрать удачное место с пологим и быстрым заходом в воду. Прыгать с головой нельзя.

– Нельзя внезапно погружаться — может произойти сужение сосудов и тогда придется оказывать медицинскую помощь, – уверяет водолаз Александр Подгорнов.

Находиться в воде более 10 секунд не рекомендуют, сразу после купели нужно насухо вытереться полотенцем и тепло одеться. Желательно зайти в помещение и выпить теплого чая. Спасатели подчеркивают – обрядовое ныряние – должно быть взвешенным и подготовленным заранее решением.

— Нужно все же закаляться перед такими мероприятиями. Прыгать в прорубь конечно нельзя, потому что сразу всему телу даете стресс и спазмируют все сосуды — могут развиваться всякие болезни, — делится советами фельдшер отделения поисковых водолазно-спасательных работ Вячеслав Левченко.

Также перед нырянием в прорубь желательно посоветоваться с врачом. Не стоит купаться с воспалением слизистой носа, ушей, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями центральной нервной системы. На всякий случай на Крещение возле обустроенных мест для купания будут дежурить спасатели и медики.

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