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Факты / Видео / Украина

Как проходит голосование в Харькове и когда ожидают ажиотаж

На избирательном участке №173 в Харькове за 45 минут от открытия уже успело проголосовать около ста человек.

Всего по Харькову и области должно проголосовать не более двух миллионов человек — это больше 1060 участков. Наибольшую явку ожидают после обеда.

По данным ОО Опора большинство из них открылись вовремя, однако точные цифры обещают дать за полчаса.

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Порядок на выборах в Харькове и области будут обеспечивать более 10 тыс. Силовиков: полиция, нацгвардейцы, курсанты, спасатели.

Работают правоохранители и на участках. Именно к ним следует обращаться, если увидели правонарушения.

Факты ICTV также рассказывали, как проходит голосование в Киеве.

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