Как проходил обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР”- полное видео
В Донецкой области на КПВВ Майорское проходил процесс освобождения удерживаемых лиц.
Первую группу украинцев вывели из автобусов и провели в специальную палатку, где произошла верификация их лиц. Полный список освобожденных украинцев – смотрите в материале.
В результате обмена пленными домой вернулись уже 25 человек.
В рамках обмена пленными, который проходил между Украиной и так называемыми ЛНР и ДНР вернулись 76 человек.
Факты ICTV ранее писали о том, что обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР” завершен.
2019-12-29
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