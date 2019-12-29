Как проходил обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР”- полное видео

В Донецкой области на КПВВ Майорское проходил процесс освобождения удерживаемых лиц.

Первую группу украинцев вывели из автобусов и провели в специальную палатку, где произошла верификация их лиц. Полный список освобожденных украинцев – смотрите в материале.

В результате обмена пленными домой вернулись уже 25 человек.

В рамках обмена пленными, который проходил между Украиной и так называемыми ЛНР и ДНР вернулись 76 человек.

Факты ICTV ранее писали о том, что обмен пленными между Украиной и “Л/ДНР” завершен.

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