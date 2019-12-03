Как прошла церемония вручения премии British Fashion Awards

Много нарядно одетых знаменитостей, ослепительные улыбки и капризные украшения – в Лондоне прошла церемония вручения премии British Fashion Awards.

Британский совет моды вручает ее тем, чей стиль считают изысканным. А также – модельерам, которые помогают его создавать. Нынешнюю награду за чрезвычайные достижения получил Джорджио Армани. На красной дорожке известные кинозвезды фотографировались с 87-летним дизайнером. Иконой моды признали 49-летнюю Наоми Кэмпбелл. Деньги из билетов на церемонию вручения премии традиционно идут на благотворительность.

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