Как прошел детский шахматный турнир Kyiv Chess Open
Первый открытый международный детский шахматный турнир Kyiv Chess Open собрал юных шахматистов. Участники приехали из разных уголков страны, чтобы продемонстрировать свои способности и побороться за призы. Главный из которых — 200 тыс. грн, и является крупнейшим в истории Украины среди шахматных турниров. Местом проведения соревнования стал инновационный парк UNIT.City.
Как отмечают представители федерации, турнир прошел на высоком уровне.
Руководство Киевской федерации шахмат уже планирует новые мероприятия. А Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture и инновационного парка UNIT.city, полностью поддерживает популяризацию и развитие интеллектуального спорта в Украине.
Как научиться играть в шахматы
Шахматы — это популярная игра, развивающая интеллект, логическое мышление и внимательность. Чтобы успешно играть и выигрывать, нужно регулярно тренироваться, а также уделять время теоретическим знаниям.
Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет быстро научиться играть в шахматы с нуля.