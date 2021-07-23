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Олена Баранова |

Как прошел детский шахматный турнир Kyiv Chess Open

Первый открытый международный детский шахматный турнир Kyiv Chess Open собрал юных шахматистов. Участники приехали из разных уголков страны, чтобы продемонстрировать свои способности и побороться за призы. Главный из которых — 200 тыс. грн, и является крупнейшим в истории Украины среди шахматных турниров. Местом проведения соревнования стал инновационный парк UNIT.City.

Как отмечают представители федерации, турнир прошел на высоком уровне.

Руководство Киевской федерации шахмат уже планирует новые мероприятия. А Василий Хмельницкий, основатель холдинга UFuture и инновационного парка UNIT.city, полностью поддерживает популяризацию и развитие интеллектуального спорта в Украине.

Как научиться играть в шахматы

Шахматы — это популярная игра, развивающая интеллект, логическое мышление и внимательность. Чтобы успешно играть и выигрывать, нужно регулярно тренироваться, а также уделять время теоретическим знаниям.

Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, которая поможет быстро научиться играть в шахматы с нуля.

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