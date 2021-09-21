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Олена Баранова |

Как прошел Koncha Zaspa Family Forum и основные темы мероприятия

Волшебная ранняя осень под Киевом побуждает к жажде красоты и радости жизни. Именно этому и был посвящен семейный ивент сентября семейного загородного ресторана Купеческий двор и его партнеров.

Koncha Zaspa Family Forum соединил полезное с приятным для мам и детей. Атмосфера праздника, фуршет, детская анимация. А еще — общение родителей со специалистами в важных вопросах.

Мы подготовили выступления известных спикеров в области детской психологии, диетологии, а также взрослого психологии для того, чтобы мамы, которые интересуются развитием своих детей, могли послушать советы от профессионалов.

Большое значение, по мнению специалистов, имеет и вопрос безопасности для детей и взрослых.

Образовательная программа в ресторане семейных ценностей органично сочеталась с разнообразными развлечениями.

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