Как прошел Koncha Zaspa Family Forum и основные темы мероприятия
Волшебная ранняя осень под Киевом побуждает к жажде красоты и радости жизни. Именно этому и был посвящен семейный ивент сентября семейного загородного ресторана Купеческий двор и его партнеров.
Koncha Zaspa Family Forum соединил полезное с приятным для мам и детей. Атмосфера праздника, фуршет, детская анимация. А еще — общение родителей со специалистами в важных вопросах.
Мы подготовили выступления известных спикеров в области детской психологии, диетологии, а также взрослого психологии для того, чтобы мамы, которые интересуются развитием своих детей, могли послушать советы от профессионалов.
Большое значение, по мнению специалистов, имеет и вопрос безопасности для детей и взрослых.
Образовательная программа в ресторане семейных ценностей органично сочеталась с разнообразными развлечениями.