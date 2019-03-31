Как проводят экзит-полы и когда объявят первые данные

Представителя Национального экзит-пола можно встретить на выходе с участка. Опрос абсолютно анонимный и обязательно только письменный.

Экзит-пол — в буквальном переводе — опрос на выходе, придумали американские телевизионщики, как рейтинговую забаву. Пока официальные данные еще считали, зрители уже примерно знали, какое место занял их лидер.

С одной стороны анкеты – список кандидатов. Их 39. С другой — 4 вопроса. Это чтобы составить портрет избирателя. А еще респондента попросят ответить, когда именно он определился с кандидатом.

Для Украины это уже 15-й Национальный экзит-пол. Профинансировали его международные доноры. Организовали три авторитетные украинские компании.

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Внешняя разведка предупредила: Кремль готовит фальшивые экзит-полы для дискредитации украинских выборов. Поэтому прежде, чем верить объявленным процентам, стоит поинтересоваться, кто их считал и заказывал.

В день выборов специально подготовленные интервьюеры национального экзит-пола опросят 17 тыс. избирателей по всей Украине. Кроме спецучастков.

Статистическая погрешность не должна превысить 2,5%. Социологи считают это довольно точным результатом. Но разрыв между кандидатами может оказаться несколько скудными и главная интрига первого тура сохранится до объявления данных ЦИК.

Предварительные данные Национального экзит-пола социологи объявят как только закроются участки — в 20:00. Зрители нашего канала смогут первыми увидеть все вживую в специальном выпуске.

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