Как пригнать авто из США: аукцион, цены и топ-3 модели для перепродажи

Из-за коронавируса на аукционах США цена на машины с пробегом упала 50%. Купить их сейчас выгодно. Впрочем, покупать лучше не в частных перекупщиков, а у компаний-посредников. Они сами занимаются торгами на аукционах и сразу посчитают стоимость авто с ремонтом, транспортировкой и другими затратами.

За свои услуги процент не берут. Цена обычно фиксированная — около $700. При покупке у перекупщиков существует высокий шанс натолкнуться на мошенников. Кроме этого перекупщики пытаются делать как можно меньше фото битого авто с нужного ракурса. Поэтому, приобрести машину можно и дешево, но потратите много средств на ремонт.

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Везти в Украине экзотические авто не стоит. К редким машинам сложнее искать запчасти, да и ремонт может быть очень дорогим. К тому же, если потом захотите продать — ничего не заработаете.

Популярностью пользуются Toyota Camry, Ford Mondeo и Hyundai Sonata. Их легко ремонтировать и можно выгодно продать.

Все автомобили с аукционов в США — после ДТП. Поэтому ремонт лучше доверить профессионалам. Повреждения на вид могут быть незначительными, впрочем, только мастер оценит реальное состояние машины. Подробнее в сюжете Екатерины Рудешко.

В Верховной Раде предлагают внести изменения в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте 24 апреля четыре нардепа от Слуги народа.

Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует, но один из его авторов Евгений Брагарь написал в соцсети, что законопроектом предлагается пересмотр ставок акцизного налога на автомобили, а именно из формулы расчета исключается коэффициент возраста автомобиля.

По действующему законодательству размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет объемом двигателя 1,6 л составляет €1200, а по предлагаемой законопроектом формуле — только €120, или в 10 раз меньше.

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