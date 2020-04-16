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Факты / Видео / Мир

Как религиозные мероприятия разнесли Covid-19 по миру и что делать Украине

Как выясняют аналитики, во многих странах распространению вируса еще в начале способствовали религиозные мероприятия. Именно из-за собрания в церквях Covid-19 стремительно охватывал города и целые государства.

В частности, в Южной Корее первые случаи коронавируса были зафиксированы у членов одной из христианских сект — службы не прекратились и эти люди инфицировали десятки других в разных городах.

В США у Нью-Йорка первые вспышки произошли в еврейской общине — именно там зафиксировали первые шесть десятков больных.

Во Франции, в городе Мюлуз на евангелийском собрании среди 2,5 тыс. человек было несколько инфицированных, и поэтому болезнь разошлась по всей стране и даже в другие государства. И именно Мюлуз — сейчас эпицентр болезни.

Так же было в Греции и Израиле. Так что, сейчас для Украины очень важно не повторять ошибки и воздержаться от Пасхальных празднеств в церквях.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Южной Корее резко возросло число зараженных коронавирусом из-за религиозной секты.

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