Блондинка в законе: как Риз Уизерспун стала популярной

Риз Уизерспун обладает сильным характером, несгибаемой волей и талантом заключать удачные деловые соглашения.

Звезда фильма Блондинка в законе Риз Уизерспун не так проста, как может показаться. По итогам 2017 года вошла в список самых влиятельных женщин в бизнесе.

Риз занимается бизнесом с 2000 года. В свои 24, основала собственную продюсерскую компанию Type A Film. Именно она сняла все фильмы Блондинка в законе, которые в целом собрали более $260 млн. А в 2012-м Риз создала еще другой продюсерский центр Pacific Standard, создавший один из самых успешных сериалов десятилетия Большая маленькая ложь.

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Первую роль в кино получила в 14-ть, в фильме Человек на Луне. Дебют принес Риз первую номинацию Молодой актер, что было престижно для неизвестной молодой актрисы.

Именно Уизерспун – одна из девяти актрис, которые завоевали Оскар, Золотой глобус, премию Гильдии актеров и BAFTA за одну роль Джун Картер в фильме Переступить черту. Всего на счету звезды полсотни ролей в проектах различных жанров: от комедий до детективных драм.

Но настоящую популярность принесла роль блондинки-интеллектуалки Эл Вудс в романтической комедии Блондинка в законе.

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