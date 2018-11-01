Как делают одежду из переработанного пластика в Украине
В Фастове с 2013 года работает крупный завод по переработке пластиковых бутылок – его открыли китайцы, инвестировав 10 млн долларов.
Из отходов изготавливают искусственную шерсть, из которой потом другие производители делают одежду, подушки и другие полезные вещи.
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Но в Украине зарубежные бизнесмены не могут найти достаточно пластиковых бутылок и вынуждены покупать их за рубежом – потому что мы еще не научились сортировать отходы.
70% волокна покупают украинцы. Остальные отправляют в Беларусь, Польшу, Бельгию, Турцию, Германию и Италию.
К слову, Факты ICTV сообщали, что в Украине из многоэтажек исчезнут вонючие мусоропроводы.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-01
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