Как делают одежду из переработанного пластика в Украине

В Фастове с 2013 года работает крупный завод по переработке пластиковых бутылок – его открыли китайцы, инвестировав 10 млн долларов.

Из отходов изготавливают искусственную шерсть, из которой потом другие производители делают одежду, подушки и другие полезные вещи.

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Но в Украине зарубежные бизнесмены не могут найти достаточно пластиковых бутылок и вынуждены покупать их за рубежом – потому что мы еще не научились сортировать отходы.

70% волокна покупают украинцы. Остальные отправляют в Беларусь, Польшу, Бельгию, Турцию, Германию и Италию.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Украине из многоэтажек исчезнут вонючие мусоропроводы.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 21:43



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