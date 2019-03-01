Как Россия начала оккупацию Крыма: почему не стреляли и где было больше предателей

5 лет назад 90 российских сенаторов позволяют Путину начать войну с Украиной.

А украинские депутаты за 4 года до аннексии позволяют Путину вдвое увеличить военный контингент на полуострове, без ограничения передвижения.

И вот после побега Януковича, российские “зеленые человечки”, чувствуя безнаказанность за военную агрессию, захватывают крымский парламент и блокируют украинские военные части.

Почему не открывали огонь, объясняет легендарный украинский летчик Юлий Мамчур. Говорит, оккупационные войска прикрывались детьми и женщинами.

Украинские военные продержались в оккупированном Крыму месяц. Время, которое было крайне необходимо стране.

За это время российские оккупанты вербуют украинцев, обещают высокие зарплаты и жилье. Тех, кто не поддается, берут в плен. Из тех, кто изменяет присяге, делают героев, временно.

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С 13,5 тыс. военных в Крыму, после аннексии на материковую Украину вернулась только треть. Остался верен Родине лишь каждый третий пограничник. Больше предателей оказалось в крымской Службе безопасности, аж 90%. Ну, и самым слабым звеном в силовых ведомствах стали крымские правоохранители. Не изменили Украине менее 1% милиции.

Хотя геройство тех, кто выдержал, впечатляет. Потому что, бояться тогда было нечего. Кремль начинает первую волну репрессий против проукраинских крымчан. Их задерживают, устраивают допросы и пытают. И касается это не только военных.

Своими действиями россияне оставили без родного дома 22 тыс. жителей полуострова. Зафиксировано 15 смертей, 4 десятка насильственных исчезновений, 8 десятков заключений и полторы сотни пыток. Оккупация продолжается.

К слову, как украинские миротворцы спасли тысячи мусульман в Боснии.

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