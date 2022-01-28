Как распознать некачественную продукцию: чего не должно быть в колбасе

И на праздники, и в повседневную жизнь, украинцы любят полакомиться колбасой. Это уже многолетняя гастрономическая традиция. Есть сорта на любой вкус и кошелек. Однако колбаса – точно не тот продукт, на котором можно сэкономить.

Недобросовестные производители манипулируют старыми привычками к лекарственной, детской и другим сортам. На самом же деле меняют рецептуру и состав. Иногда настолько, что трудно найти мясо в колбасе. Нужно знать, какие ингредиенты в псевдокоkбасе должны отбить аппетит.

Вареная колбаса

— Рецепт настоящей варенки прост: говядина высшего сорта – 25 кг, свинина полужирная – 70 кг, яйцо куриное 3 кг, молоко сухое обезжиренное – 2 кг, – рассказал главный технолог колбасного производства Геннадий Рыжков.

На этом предприятии готовят разную колбасу более 24 лет. Для вареной сперва измельчают мясо в фарш, добавляют специи, сухое молоко и яичный порошок. Впоследствии измельчают в однородную массу, упаковывают и наконец — термическая обработка.

Высший сорт — не первый

Высший сорт не путайте с первым. В первом по государственному стандарту не 100% мяса, а 70%. Остальные объемы нагоняют соей, крахмалом, чрезмерной влагой. А еще ММО – мясом механического обваливания.

– Что это такое? ММО – это перемолотые кости, хрящи и кожа. Во втором сорте этого еще больше, – говорит декан факультета пищевых технологий, профессор Лариса Баль-Прилипко. — Особенно, когда используют мясо механического обрушения кур, то там еще кожа, жир куриный и кости и т.д. И это такое сырье, которое очень хорошо портится.

Недобросовестные производители кладут ММО больше разрешенных 10% от массы.

– Использование большого количества ММО – является уголовным преступлением и влечет уголовную ответственность во всем мире, – напомнил глава аграрного комитета Украинской ассоциации бизнеса и торговли Михаил Малков. — Я хочу обратить внимание на глобальный термин пищевое мошенничество, который, к сожалению, отсутствует в нашей юридической практике.

Пока пищевое мошенничество не является преступлением в Украине, учимся отличать некачественную колбасу самостоятельно

Капаем раствор йода. Если пятна потемнеют – тогда в колбасе больше крахмала, чем мяса. Но наш йод не потемнел, а неожиданно растворился в колбасе.

Здесь нет превышения по растительному белку, но есть использование низкосортного мясного сырья. То есть технологический подлог.

Пористость, непонятные белые крупинки, чрезмерная упругость – таковой не должна быть хорошая колбаса. Мы сдали в лабораторию два образца варенки – самой дешевой за 60 грн и дорогой лекарственной за 260. Исследовали наличие сои, ведь именно она может содержать ГМО и избыток влаги.

– По результатам исследований, мы получили незначительное превышение содержания влаги в лекарственной колбасе, – сообщила начальница химико-аналитической лаборатории ГП Укрметртестстандарт Тамара Назаренко. – Колбаса соответствует второму сорту. Добавок сои в обоих образцах колбасы не обнаружили.

Однако, по мнению диетологов, выдыхать рано. Насторожить должна слишком розовая колбаса. Если ее постирать, она посереет, потому что вымывается химический краситель – нитрит натрия.

Еще одно зло псевдоколбасы – усилители вкуса и загустители.

— Загустители тем плохи, что им все равно, что загущать – колбасный фарш или нашу кровь, – говорит диетолог, иммунолог Людмила Гончарова.

Если уж потребляете колбасу – то покупайте качественную и недешевую, не менее 250 грн. за килограмм. Выбирая – сравнивайте цену с составом. Высшего сорта за 100 грн не бывает. Помните – за качество надо платить.

Фото: Deositphotos

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