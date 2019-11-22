Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Как спасали экипаж танкера Делфи и в каком состоянии моряки

Экипаж нефтяного танкера Делфи, который всю ночь дрейфовал в одесской акватории – спасен. В полдень водолаз доставил на судно канат и по нему на лодке вызволили всех троих моряков-украинцев.

Судно с мая стояло на рейде порта города Южный, но из-за морского шторма его сорвало с якоря и понесло в Одессу. На помощь танкеру из порта вышли буксиры Австралия и Иванов вместе с поисково-спасательными катерами.

Экипаж категорически отказывался от любой помощи и ждал приказов владельца корабля. А тот не выходил с ними на связь. Танкер обесточило, топливо и провиант заканчивались. Капитану предлагали оттянуть корабль, когда еще была возможность, но он отказался якобы из-за высокой стоимости.

Все это время на море бушевал шторм. Трехметровые волны и шквальный ветер прибили танкер к волнорезу, к нему уже невозможно было добраться по морю.

Читайте: Авария танкера Делфи в Одессе: экипаж эвакуировали

Хотя корабль был пуст, из него вытекало топливо, образуя на воде масляные пятна. Впоследствии, из-за шквального ветра судно легло на правый борт. Поэтому руководители спасательной операции решили экстренно эвакуировать команду. Водолазы, держась за веревки, по одному доставали моряков. На каретах скорой помощи они были госпитализированы в ближайшие больницы. Больше всего пострадал капитан, который почти 2 часа провел в воде. Он в тяжелом состоянии.

Танкер Делфи ходит под флагом Молдовы и, как оказалось, с конца прошлого года не имеет разрешительных документов. Сейчас судно остается на месте. В районе аварии зафиксировали превышение нефтепродуктов в воде в 53 раза.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одессе танкер Делфи потерпел бедствие из-за ударов в волнорез.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Танкер Делфи терпит бедствие в Одессе: все подробности
Авария танкера Делфи в Одессе: загрязнение воды в 53 раза превышает норму
Авария танкера Делфи в Одессе: экипаж эвакуировали
Мощный подводный взрыв зафиксирован в Южно-Китайском море
Отдых в Египте зимой: что нужно знать
Авария судна Bourbon Rhode: названы имена пропавших украинцев
Bourbon Rhode: Зеленский просит продолжить поиски шести украинцев
В Норвегии горит и может взорваться российский траулер

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка