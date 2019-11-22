Как спасали экипаж танкера Делфи и в каком состоянии моряки

Экипаж нефтяного танкера Делфи, который всю ночь дрейфовал в одесской акватории – спасен. В полдень водолаз доставил на судно канат и по нему на лодке вызволили всех троих моряков-украинцев.

Судно с мая стояло на рейде порта города Южный, но из-за морского шторма его сорвало с якоря и понесло в Одессу. На помощь танкеру из порта вышли буксиры Австралия и Иванов вместе с поисково-спасательными катерами.

Экипаж категорически отказывался от любой помощи и ждал приказов владельца корабля. А тот не выходил с ними на связь. Танкер обесточило, топливо и провиант заканчивались. Капитану предлагали оттянуть корабль, когда еще была возможность, но он отказался якобы из-за высокой стоимости.

Все это время на море бушевал шторм. Трехметровые волны и шквальный ветер прибили танкер к волнорезу, к нему уже невозможно было добраться по морю.

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Хотя корабль был пуст, из него вытекало топливо, образуя на воде масляные пятна. Впоследствии, из-за шквального ветра судно легло на правый борт. Поэтому руководители спасательной операции решили экстренно эвакуировать команду. Водолазы, держась за веревки, по одному доставали моряков. На каретах скорой помощи они были госпитализированы в ближайшие больницы. Больше всего пострадал капитан, который почти 2 часа провел в воде. Он в тяжелом состоянии.

Танкер Делфи ходит под флагом Молдовы и, как оказалось, с конца прошлого года не имеет разрешительных документов. Сейчас судно остается на месте. В районе аварии зафиксировали превышение нефтепродуктов в воде в 53 раза.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одессе танкер Делфи потерпел бедствие из-за ударов в волнорез.

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