Как искусственный интеллект преодолевает кремлевскую пропаганду: украинцы на фестивале Каннские львы

Украинцы помогают россиянам преодолевать кремлевскую пропаганду с помощью искусственного интеллекта.

Совместный проект забрал бронзу на фестивале Каннские львы. Ведь украинская компания, занимающаяся технологическим креативом, смогла наглядно продемонстрировать: то, что показывает официальный канал Россия-1 вообще не является новостями.

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Привычный офис на киевском Крещатике, в 2014 году здесь давали приют рекламной сотне и отбивались от Беркута. И сразу после революции компания ISD Group вернулись к привычной и для многих – необычной работы.

Виктор Шкруба демонстрирует колесо для марсохода, сделанного по заказу голландцев. Но на весь мир в апреле их прославила другая разработка, когда стало известно: проект украинцев получил бронзового льва на фестивале рекламы в Каннах.

У ребят это первая такая награда – хотя в шорт-лист они попадали 7 раз. Сейчас же, с помощью искусственного интеллекта доказали влияние пропаганды. Разработку инициировала российская компания, которая хотела сравнить как видят мир зрители пропагандистской России-1 и новостей оппозиционного Дождя.

Работа заняла полгода. Виктор создал нейросеть, которая лежит в основе искусственного интеллекта. Новости и пропаганду превращали в текст и выяснили – действует.

Признают: распространенного прозвища Путина программа не знает: его не упоминают ни новости, ни пропаганда.

Среди минусов системы – трудно наглядно объяснить как все работает. Разве с помощью гипсовой головы – ее отлили для другого проекта.

В то же время, радуются: удалось продемонстрировать миру: Россия выливает в эфир потоки пропаганды. Не зря о награде, которая в Каннах досталась и России, кремлевская пресса не сообщила.

Напомним, искусственный интеллект написал идеальную песню для Евровидения.

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