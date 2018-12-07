Как США могут помочь Украине в Азовском море – варианты операций

Интересы украинских кораблей и моряков, блокирование работы портов. А еще – опрокидывание в оккупированный Крым боевых самолетов и зенитно-ракетных комплексов. Отсюда Кремль угрожает Западу, посылая корабли и войска в Сирию.

Власть и военные убеждены: украинские воды должен защищать еще и мировое сообщество. Президент уже попросил НАТО прислать больше кораблей – в Черное и Азовское моря. Альянс имеет 29 членов, и юридически решение блока должны поддержать все страны, поэтому заявления осторожно-дипломатические.

Но ключевой голос в НАТО имеют США. Америка уже посылает четкие сигналы. Поэтому только Америка готова регулярно перебрасывать корабли к Черному и Азовскому морям.

Черноморский флот России, базирующийся в Крыму, такой мощью похвастаться не может. По официальным данным, у Севастополя – 20 военных кораблей, несколько субмарин и полтора десятка катеров. И более 31 тыс. воинов. Остальные – военная тайна.

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Но Вашингтон может ежемесячно делать ротацию. А вот время от времени заходить даже в мелкое Азовское море – вполне реально. И Россию, если есть приглашение от Украины, спрашивать не надо, лишь поставить перед фактом.

Эксперты говорят: если с американским кораблем через Керченский пролив идти и украинские лодки, Москва не рискнет их остановить. Пока США из Средиземноморья отправили к Черному морю военное судно. Россия отреагировала нервно, мол, это усилит напряженность. И послала в Крым ракетный корабль.

К слову, Россия не предоставила никаких доказательств провокаций Украиной на Азове – Порошенко.

Опубликовано Декабрь, 07 в 22:08



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