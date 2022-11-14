Как стать независимым от общей электросети: украинец придумал метод, который спасет от холода

Иванофранковец Игорь Шерепот к холодам и блэкауту подготовился благодаря солнечной панели на балконе. Мужчина — фотограф. Его заработок напрямую зависит от электричества в доме, поэтому старается быть независимым от общей электросети.

На окне установил солнечную станцию, чтобы она эффективно работала, собственноручно отреконструировал аккумулятор. Дома разработал такую систему обогрева и освещения, которую могут питать повербанки, которые заряжаются от солнца.

— Солнечная панель расположена снаружи на улице, потому что стекло немного забирает солнца. И вот от нее идут провода на контроллер солнечного заряда, — рассказывает Игорь.

В доме мужчины от солнечной панели, установленной на балконе, работает немало техники. Избыток энергии накапливается в аккумулятор, который Игорь сделал собственноручно.

— Он может 1000 Вт отдавать один час, или 100 Вт 10 часов или 10 Вт — 100 часов. Вот так. Весит суммарно где-то пять килограммов, — отмечает Шерепот.

Он имеет странный вид, признается мужчина, но значительно дешевле — стоит 15 тыс. грн. Готова зарядная станция стартует от 60 тыс. грн. Аккумулятор — главный этап в накоплении солнечной энергии.

От солнечной энергии в доме Игоря работает кондиционер, который обогревает комнату. Его он выбрал инверторный, потому что обычный работает только когда на улице 0 градусов. Этот с улицы забирает воздух даже при -15. Он дороже, но эффективнее. В доме два кондиционера. Еще мужчина обогревается электроодеялом.

За 700 грн купил теплую жилетку, которая греет с помощью повербанка. Ее можно носить под верхней одеждой. Электростельки — для тех, кто долго в холоде сидит без движения. Они работают от заряда в 5 В — это вполне безопасно.

Свою квартиру мужчина оборудовал светодиодными лентами. И в запасе имеет несколько специальных диодов.

— Такая штучка маленькая — это современная альтернатива свечке. Стоит $2. Вы ее вставляете в повербанк и она светит в шесть раз ярче, — отмечает Игорь.

От розетки в его доме работает бойлер, холодильник и стиральная машинка. Остальные устройства заряжаются солнцем. Во время веерных отключений уже опробовал домашние гаджеты. И, уверяет, современные технологии не только позволяют экономить, они могут спасти от холода и гарантировать свет.

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