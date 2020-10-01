Как стать патронатной семьей: все что нужно знать и пошаговая инструкция

Патронатные семьи в Украине не имеют достаточной популярности. Большинство украинцев даже не знакомы с этим термином.

Зато уже четыре года действует государственная программа, согласно которой потенциально каждая семья может взять на временное пребывание ребенка в сложных жизненных обстоятельствах. И за это государство заплатит 16 тыс. грн.

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Детские приюты и реабилитационные центры должны исчезнуть — такое предусматривает государственная реформа.

Украина переходит на формат патронатной семьи — дети получают временный приют в семьях, максимально до шести месяцев. После чего ребенок возвращается или в биологическую семью, или усыновляется.

Восемь лет назад начали соответствующий эксперимент, он оказался успешным — так в 2016 году приняли закон. Две экспериментальные семьи в Киеве доказали на собственном опыте, что они способны создать благополучие и реальную заботу о ребенке.

Наталья месяц патронирует 13-летнюю Веронику, биологическая мама девочки ведет асоциальный образ жизни. В этой временной семье девочка перестала быть замкнутой и подавленной, щебечет об уроках истории и советуется как правильно делать аппликации.

Несколько лет назад страна вздрогнула от истории о женщине, которая на девять дней оставила одних в квартире 1-летнего сына и 2-летнюю дочь. Мальчик умер, а девочку выхаживала патронатная семья.

До 2026 года в патронатные семьи должны быть устроены 9 тыс. детей из приютов и социально-реабилитационных центров. Но для этого нужны 2,5 тыс. воспитателей, сейчас их только 139.

Патронатные воспитатели — это официально трудоустроены рабочие по договору. Им начисляется пенсионный стаж, а зарплата в месяц составляет 11 тыс. грн + 5 тыс. грн на содержание ребенка.

За последние годы количество патронатных воспитателей в Киеве не увеличилось. Александр Ивашков, вместе со своей общественной организацией шесть лет занимается детьми в приютах и ​​реабилитационных центрах.

Он говорит, что закон о патронатных семьях остается в основном на бумаге.

В Министерстве соцполитики признают, что не рекламируют патронатство, зато перекладывают ответственность на объединенные территориальные общины.

Как стать патронатом для ребенка

Чтобы стать патронатным воспитателем вам необходимо сделать следующие шаги:

обратиться в Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи;

собрать пакет документов;

пройти двухмесячное обучение, во время которого нужно получить положительные рекомендации;

подтвердить наличие собственного жилья;

подтвердить наличие удовлетворительного состояния здоровья.

Став патронатной семьей, вы сможете реально помочь детям в сложных жизненных обстоятельствах. В Украине таких детей сейчас 9 тыс.

Муниципальная няня

Кабмин внес изменения в порядок возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет муниципальная няня.

Сейчас уже 34,6 тыс. человек получают компенсацию по уходу за ребенком до трех лет. Всего на эту бюджетную программу в 2020 году предусмотрено 268,8 млн грн.

Муниципальная няня Украины — это специальная программа государства, которая предусматривает, что правительство в течение трех лет частично возмещает родителям услуги няни, которая ухаживает за детьми в возрасте до шести лет.

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