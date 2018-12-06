Как стать Святым Николаем: во Львове неравнодушные собирают подарки детям

Стать Святым Николаем. Во Львове всех неравнодушных призывают присоединиться к благотворительной акции и помочь детям осуществить мечту.

В Львовский молодежный центр поступило 270 писем от детей с особыми потребностями, малообеспеченных и многодетных семей. Они в основном мечтают о простых вещах – карандаши, кровать, одежда.

Волонтеры публикуют эти простые просьбы в соцсетях. Затем благотворители выбирают то желание, которое могут выполнить, оформляют подарок и приносят в молодежный центр.

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Подарки присылают даже из-за границы. Из 270 писем остались лишь 9.

Напомним, сегодня военные отмечают День вооруженных сил. Украинская армия начала свое возрождение с началом российской агрессии в начале 2014 года.

Опубликовано Декабрь, 06 в 10:10



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