Как создают сюжеты Фактов ICTV и что остается за кадром

200 тыс. сюжетов – именно с таким результатом Факты ICTV подошли к своему юбилею. Для большинства людей количество материалов – это просто цифра. Поехал, снял и показал, что здесь такого тяжелого? А вот и нет. Только над одним трехминутным сюжетом работает команда из 30 человек.

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Иногда только для одного сюжета журналисты опрашивают десятки спикеров, проезжают сотни километров, делают несколько десятков телефонных звонков, на съемках рискуют и живут проблемами героев сюжетов – это не только серьезная и ответственная работа. А еще надо много знать, читать и анализировать, чтобы каждый сюжет попадал в цель.

– Когда в нашем сюжете есть пять спикеров, чиновник, эксперт и герой, кажется, что мы их выстроили, в строку и они все ждали нас. Но на самом деле, это не так. До того, как они дают согласие на то, чтобы с нами общаться, мы обрываем десятки телефонов, – признается корреспондентка программы Факты ICTV Оксана Михайлова.

Иногда трехминутный материал приходится снимать несколько дней, а то и недель. В зависимости от темы читаем дополнительную информацию, снимаем, редактируем, монтируем и отправляем в эфир.

Все дни на Фактах ICTV никогда не будут походить между собой. Ведь это всегда новая информация и невероятное приключение.

Программа о людях и для людей – Фактам ICTV исполняется 20 лет. 18 сентября 2000 года в эфир вышел первый информационный выпуск – с маленькой студии, молодая и талантливая команда, громко заявила о себе в украинском телеэфире.

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