Как держать себя в форме во время карантина и не набрать лишний вес

Карантин заставил сидеть дома, близко к кухне и холодильнику, где всегда есть что-то вкусненькое. Многие на карантине набрали лишние килограммы, хотя есть и те, кто с правильным режимом наоборот — похудел. В любом случае, карантин, как хронический стресс, повлиял на всех.

15 минут интенсивных упражнений ежедневно, четкий график приема пищи и максимум положительных эмоций — и можно забыть о лишних килограммах. К тому же, диетологи советуют и на карантине, и при выходе из него придерживаться четкого графика приема пищи.

Подробнее о диете на карантине смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о тренировках украинских спортсменов на карантине.

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