Как в холодное время года сохранить тепло и деньги – основные советы

Цена на газ растет, увеличиваются коммунальные тарифы, люди активно ищут способы экономии. Со специалистом по энергосбережению мы проинспектировали дом площадью около 100 квадратов и собрали основные советы, как в холодное время года сохранить тепло и деньги.

Об энергосбережении двухэтажного дома вблизи столицы хозяин позаботился еще на стадии возведения. Нашему эксперту по энергоэффективности Виктор показывает застекленную террасу, это своеобразный термос, сохраняющий до 7 градусов тепла. Не экономили здесь и на фундаменте и утеплении стен.

В самую холодную зиму Виктор тратит только 250 кубов газа, платежка, скажем, за февраль – всего 2 тыс. гривен всего. Теплый пол и батареи нагревает газовый котел, а воду – бойлер, он, кстати, окупился за два сезона. Дополнительная экономия – двухзонный счетчик.

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Отсекающие батареи под окнами не позволят холоду попадать в помещение. Терморегуляторы на батареях будут подавать только нужный градус тепла. Более эффективными будут отопительные радиаторы, когда их не будут заслонять мебель или тяжелые шторы.

Эксперты призывают комплексно заботиться об энергосбережении, только так можно существенно сэкономить.

К слову, умные счетчики: как экономят свет и когда окупятся.

Опубликовано Октябрь, 23 в 22:05



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