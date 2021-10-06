Как в Киеве происходят торжества почтения жертв Бабьего Яра

В Украине с 17.00 продолжаются торжества почтения жертв Бабьего Яра.

Государственный симфонический оркестр Германии исполнил симфонию №13 Шостаковича на стихи Евгения Евтушенко Бабий Яр. Именно благодаря этому произведению мир узнал о трагедии.

Гостей попросили не аплодировать, ведь это не концерт, а фактически траурная церемония.

Открыли и инсталляцию художницы-концептуалистки Марины Абрамович Хрустальная стена плача. Стена длиной 40 м, высотой 3 м и весит 300 т.

Хрустальная стена плача станет одним из крупнейших в Европе арт-объектов последнего десятилетия.

Над концепцией Марины Абрамович работала полтора года, а создание длилось три месяца.

– Это не просто стена плача. Это стена исцеления и мыслей о лучшем будущем. Я сделала ее из угля и кристаллов. Черное символизирует темные ситуации в прошлом, а хрусталь – не слезы, а свет и надежду, – объясняет художница Марина Абрамович.

Уголь художница использовала украинский, а хрусталь – бразильский. По инсталляции стекает вода, поэтому есть ощущение, что находишься у стены плача.

– Это не только скульптура, это еще и элемент перформанса, что помогает донести до людей суть того, что здесь происходило. Так строится связь между художником и посетителями, – говорит бизнесмен и меценат Виктор Пинчук.

После посещения мемориальных объектов прозвучали молитвы раввинов.

Состоится также выступление Гидона Кремера и солистов оркестра Кремерата Балтика (Германия, Литва, Эстония) и виолончелиста Миши Майского (Бельгия/Израиль).

С траурной речью выступает президент Украины Владимир Зеленский.

Новость дополняется…

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.