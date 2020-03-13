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Космическая программа в Украине: какую возможность дает частным компаниям

Возродить национальную космическую программу — чтобы ближайшие годы Украина вернула утраченные позиции на международном рынке космических услуг. Такое решение принял комитет ВР по вопросам экономического развития на первом выездном заседании в Днепре.

Прежде всего, космические предприятия должны получить надлежащее финансирование, а главное – стабильный государственный заказ. Успешная реализация программы позволит не только увеличить количество рабочих мест, но и гарантировать экономическое развитие.

Новые рабочие места, высокотехнологичный экспорт и инновационные технологии — все это возможно. Для этого государство должно возродить Национальную космическую программу, рассчитанную на 5 лет. Чтобы дать толчок, парламент сделал первый шаг — принял закон, по которому частные компании имеют право изготавливать и запускать тестирование космических аппаратов.

Последний громкий успех украинской космической отрасли — первый в этом году запуск ракеты-носителя среднего класса Антарес в США. Основную конструкцию первой ступени разработало КБ Южное, а изготовил — Южмаш. Главный спрос формируют иностранные заказчики. Но здесь уверены — стабильный государственный заказ возродит производство украинских спутников.

Факты ICTV ранее писали о том, что Under Armour представила скафандри для космічних туристів Virgin Galactic.

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