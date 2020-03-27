Как Украина отстояла Крым в 90-х и почему не справилась в 2014-м

Крымский сценарий 2014-го года Россия пыталась осуществить с середины 90-х. 25 лет назад в мартовские дни Украина справилась с вполне реальной угрозой потерять Крым.

В 90-х Верховная Рада Крыма создала должность президента. Она была антиконституционной, тем не менее, президентом стал Юрий Мешков. Его целью было ввести рубль и выдавать российские паспорта, чтобы в конце концов присоединить Крым к России.

Хорошо понял угрозу только что избранный второй президент Леонид Кучма. Под его председательством, ситуация сразу начала меняться.

Кучма начал сложную политическую игру, столкнув между собой две пророссийские силы — руководство крымской Верховной Рады и Мешкова. За несколько месяцев Кучме удалось кардинально ослабить Мешкова и 17 марта 1995 года Украина молниеносной операцией возобновила свой суверенитет над Крымом. Подробности в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о защите прав человека в Крыму.

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