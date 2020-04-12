Как Украина отмечает католическую Пасху и Вербное воскресенье в условиях карантина

В соборе Воскресения Господнего — главного храма греко-католиков в Ивано-Франковске, двери закрыты. Литургию священники правят внутри. По завершении освященную вербу вынесут на улицу. Там ее сможет забрать любой желающий. Большинство верующих литургию слушают онлайн. Многие люди на улице.

Украинская православная церковь двери перед верующими не закрывали. Внутри людно, даже больше дозволенного. На дворе несколько человек и полицейский патруль. Это не работники полиции, а курсанты. Говорят, их просили внутрь храма не заходить. Они лишь следят, чтобы верующие надевали маски и не скапливались. Могут советовать или делать замечания, выписывать протоколы не имеют права.

В Луцке праздничные богослужения в храмах проводят через громкоговорители. Но люди все равно идут в церковь святить вербу. Условий карантина придерживаются не все. В Святопокровской церкви УПЦ МП верующие собрались во дворе, иногда без масок, дистанция небольшая. Некоторые с детьми заходит в церковь.

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А в Свято-Троицком соборе православной церкви Украины к празднику подготовились, потому что понимали, что люди все равно пойдут в храм. Здесь нарисовали разметку, обозначив вход и выход со двора, и путь которым должны двигаться верующие. Священники освящают вербу, люди соблюдают дистанцию.

В Ужгороде улицы опустели. Перед главными городскими храмами тоже пусто. Уже освященную вербу верующие смогут получить после богослужения, приходя в храм по одному.

Лучше всего к мерам безопасности отнеслись римо-католики. Несмотря на то, что у них сегодня Пасха, костелы для верующих закрыты. В Ужгороде в костеле Святого Юрия пасхальную службу транслируют онлайн. Молитвы можно услышать на улице. Священники обратились к верующим с просьбой освятить сегодня кулич дома святой водой после службы. Это должен сделать глава семьи.

К слову, Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

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