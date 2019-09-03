Как Украина будет готовится к мировому экономическому кризису: Милованов назвал 4 шага

Украине нужно готовиться к мировому экономическому кризису, которая приближается. Об этом заявил новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Тимофей Милованов.

Причина волнений, торговая война между Китаем и Америкой

Чтобы не пострадать, Украине необходимо увеличивать объемы торговли с ЕС, иметь дружеские отношения с МВФ, привлекать инвесторов и сделать экономическую систему более гибкой и открытой.

44-летний профессор Питтсбургского университета, президент Киевской школы экономики, заместитель председателя Совета Нацбанка – Тимофей Милованов получил должность министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства. С ней и высокий министерский кабинет на Грушевского, двери в который держит настежь, чтобы быть ближе к людям.

Уже распорядился исправить проблему и объявил войну бумагам.

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Глава одного из главных министерств подчеркивает, главная цель – резкий экономический рост. 40% за 5 лет, или 7 за год анонсированные премьером, называет реальностью. Но главное не цифры для статистики, а благосостояние украинцев.

Он за равные правила игры, и за реальную поддержку бизнеса.

Тимофей Милованов надеется на приток инвестиций и обещает, что правительство сделает все, чтобы тот, кто честно вложил деньги в нашу экономику, мог рассчитывать на честную прибыль и справедливую защиту своей собственности.

Милованову поручили огромное ведомство, объединив министерство экономического развития и торговли с Минагрополитики. Этот шаг глава называет логичным и правильным. Говорит АПК от этого точно не пострадает, а экономика выигрывает.

К слову, “прыжок оленя” на 35 лет вперед: Милованов о задачах Минэкономики.

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