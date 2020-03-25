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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Как украинский бизнес помогает в борьбе с Covid-19

ИТ-компании, рестораторы и предприниматели по всей Украине приобщаются к борьбе с коронавирусом, переводя средства на нужды медучреждений или закупая необходимое оборудование. Так украинский бизнес помогает бороться с эпидемией коронавируса. Буквально в первые дни после объявления карантина по всей стране предприниматели начали активно выделять деньги на закупку оборудования для больниц.

В частности, компания Новая почта передала 25 млн грн для больниц Полтавщины. А Приватбанк выделил 1 млн евро на приобретение 28 аппаратов вентиляции легких и оборудование для больниц в рамках программы Дыши! Вместе против коронавируса! Первые четыре аппарата уже есть в медицинских учреждениях различных областей, остальные установят в начале апреля. Детали в сюжете Татьяны Борисович.

Напомним, за 25 марта в Украине сразу две смерти от коронавируса.

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