Как украинский самолет Мрия устанавливал первые рекорды

Сегодня ровно 30 лет, как украинский самолет Мрия установил свои первые рекорды. Сразу 110 в первом полете. И сейчас продолжает удивлять.

Самолет поднимает самые большие грузы на высоту. Способен даже вывести космическую ракету в верхние слои атмосферы. Сейчас Мрия – один из самых больших и грузоподъемных самолетов в мире. Но конструкторы говорят, до сих пор весь потенциал самолета не использовали.

Ровно 30 лет назад гордость украинской авиации установила почти половину своих рекордов. Взяв на борт невероятные 155 тонн груза, Мрия поднялась на высоту более 12 километров и разогналась до 815 километров в час. На такое не способен ни один другой самолет в мире. А Мрия сделала это легко и непринужденно. Но еще больший фурор украинцы впоследствии подняли на парижском авиасалоне в Ле-Бурже. Туда Мрия прилетела с космическим кораблем Буран на спине.

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Несмотря на свой возраст, Мрия готова к очередным свершениям. Срок ее эксплуатации продлили к 2033 году. И это – не предел. Вскоре на самолет ожидает серьезная модернизация.

Напомним, в июле Ан-225 Мрия завершил самый большой по количеству последовательных рейсов проект в своей истории, перевезя 12 крупногабаритных генераторов в Южной Америке за 12 рейсов.

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