Как украинцы создали один из самых популярных сайтов поиска работы в мире

Безработица – это миф, – убеждены менеджеры по персоналу. Наоборот, хорошего специалиста найти очень сложно. Для этого они ежедневно просматривают тысячи резюме. Кстати, один из самых популярных сайтов поиска работы – украинский.

Оксана Огнева – НR сайта Jooble, который входит в тройку самых популярных ресурсов поиска работы в мире. Ежемесячно его посещает более 60 млн человек. Создали его 13 лет назад двое украинских программистов, которые долго не могли подобрать себе персонал.

Поэтому появилась идея собрать на одном ресурсе вакансии из разных порталов поиска работы, сайтов отдельных компаний, соцсетей. Например, здесь можно найти более 5,5 тыс. вакансий менеджера по продажам в Киеве. Другие популярные ресурсы предлагают значительно меньше, 3,5 тыс., 1,5 тыс. Работодатели же платят ресурсу не за размещение вакансии, а за каждый отдельный отзыв на нее. Идеи, казалось бы, на поверхности, но до сих пор никто так не делал.

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Сайты Jooble работают в 71 стране. И всех их наполняют 150 человек из киевского офиса. Индонезийский язык Анна Лысюк изучила в Национальном университете имени Тараса Шевченко. Теперь координирует работу Jooble в Индонезии, где население почти 250 млн. А вот будущий дипломат, студент Национального университета имени Тараса Шевченко Райан Малик ведет сайт в Индии, где живет более 1, 3 млрд людей.

В Украине больше всего не хватает врачей и инженеров. Они входят в десятку наиболее востребованных. Между тем HR нашли способ, как быстро найти людей на 50 вакансий. Организуют блиц-собеседования. Это экспресс-свидание: регистрируетесь на сайте, приходите в определенное время и быстро проходите собеседование. И за день вы уже на новой работе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выбрать профессию и не проиграть конкуренцию роботам.

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