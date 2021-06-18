Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина
Наташа Тарчевська |

Как украинцы зарабатывают на домашних солнечных электростанциях

Более 30 тысяч украинских семей установили у себя дома солнечные электростанции, сведя расходы на коммунальные услуги почти к нулю.

За последние три года количество желающих сделать свои дома энерго-эффективными выросло вчетверо.

Как показывает официальная статистика, в домашние СЭС украинцы инвестировали более €600 миллионов. Больше всего таких солнечных станций на Днепропетровщине, Тернопольщине и Киевщине.

Вячеслав, живущий в селе Угринов на Ивано-Франковщине, одним из первых в области установил солнечную электростанцию на своем дворе.

За шесть лет $16 тысяч, которые были потрачены на установочные работы, уже давно вернулись.

Поскольку СЭС за год генерирует почти в шесть раз больше электроэнергии, чем тратит семья Вячеслава, весь избыток он продает в общем сеть по зеленому тарифу.

— Мой годовой заработок составляет около $2 тысяч, — признался мужчина.

За последние несколько лет солнечные станции подешевели.

Если брать установку только под свои нужды, на дом 100-120 квадратных метров хватит самой маленькой (на 5 киловатт), которая будет стоить до $5 тысяч.

Если интересуют более мощные варианты, например, для заработка денег — их стоимость колеблется в пределах $10-17 тысяч.

Специалисты советуют: чтобы использовать энергию по максимуму, надо устанавливать панели солнечных местах, в идеале — это модули, которые сами будут двигаться за светилом.

Это дороже, однако энергии будет на четверть, а то и на половину больше.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

53 команды и 3 тыс. км безлюдных территорий: гонки авто на солнечных батареях в Австралии
53 команды и 3 тыс. км безлюдных территорий: гонки авто на солнечных батареях в Австралии
Зеленые тарифы сохранятся, правительство ищет компромисс — Герус
Зеленые тарифы сохранятся, правительство ищет компромисс — Герус
Как в Украине производят солнечные панели и их цена
Как в Украине производят солнечные панели и их цена
Солнечные электростанции для дома: как установить, документы, цены и прибыль
Солнечные электростанции для дома: как установить, документы, цены и прибыль
Шаг в будущее! Украинцы покорили мир “умными” жалюзи
Шаг в будущее! Украинцы покорили мир “умными” жалюзи
Зеленый тариф для украинцев: что изменится после изменений в законе
Зеленый тариф для украинцев: что изменится после изменений в законе
В Виннице будут производить солнечные панели — поставки будут даже за границу
В Виннице будут производить солнечные панели — поставки будут даже за границу
По размеру как 100 стадионов! Где в Украине появится самая мощная солнечная электростанция
По размеру как 100 стадионов! Где в Украине появится самая мощная солнечная электростанция
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка